Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк та Даша Хлистун познайомилися у соцмережах майже одразу після фіналу шоу "Холостяк". Як відомо, з переможницею проекту Дашею Ульяновою відносини у пілота не склалися. Через деякий час закохані стали жити разом, вийшла заміж пара після народження дочки.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даша вирушила за кордон, де працювала моделлю, але вже повернулася на батьківщину, а Макс зголосився захищати країну від російських окупантів – пілот записався до територіальної оборони.
Тепер він служить у десантно-штурмових військах.
Так, у своїх сторіс Інстаграм Даша Хлистун вирішила показати милий знімок, на якому знята зі своєю однорічною донькою Аріаною.
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Даша позувала сидячи з дитиною на руках. Також вона тримала телефон та щось захоплено розглядала.
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