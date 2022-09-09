Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк та Даша Хлистун познайомилися у соцмережах майже одразу після фіналу шоу "Холостяк". Як відомо, з переможницею проекту Дашею Ульяновою відносини у пілота не склалися. Через деякий час закохані стали жити разом, вийшла заміж пара після народження дочки.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даша вирушила за кордон, де працювала моделлю, але вже повернулася на батьківщину, а Макс зголосився захищати країну від російських окупантів – пілот записався до територіальної оборони.

Тепер він служить у десантно-штурмових військах.

Так, у своїх сторіс Інстаграм Даша Хлистун вирішила показати милий знімок, на якому знята зі своєю однорічною донькою Аріаною.

Даша позувала сидячи з дитиною на руках. Також вона тримала телефон та щось захоплено розглядала.

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