Як пише Politeka.net , Ольга Сумська – відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка майже 40 років радує українців своєю грою у театрі та кіно і не збирається зупинятися. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка зробила селфі біля церкви.

"Рідний Київ, бережи тебе, Боже", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Цю церковну халупу незаконно збудувала московська церква, яка благословляє з 14-го року гради, що вбивають українців", "І Вас теж нехай береже і захищає від усього поганого. Ви як завжди незрівнянна красуня!", "Нехай береже, але не забувайте про Харків, Чугуєв, маленьке село і смт сьогодні була дуже важка, пекельна ніч. 7 місяців місто, яке нещадно знищує, пише, не мовчить. Ми одна країна, нам дуже важко".

Нагадаємо, Сумська розповіла про несподівану знахідку в театрі, пов'язану з Русланою Писанкою.

Також Politeka повідомляла, що Сумська на емоціях розповіла про непросте життя найдорожчого чоловіка .

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