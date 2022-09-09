Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда почти 40 лет радует украинцев своей игрой в театре и кино и не собирается останавливаться. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда сделала селфи возле церкви.

"Родной Киев, береги тебя, Боже", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Эту церковную хибару незаконно построила московская церковь, которая благословляет с 14-го года грады, что убивают украинцев", "И Вас тоже пусть бережет и защищает от всего плохого. Вы как всегда бесподобна красавица!", "Пусть бережет, но не забывайте о Харькове, Чугуеве, маленькой деревне и пгт сегодня была очень тяжелая, адская ночь. 7 месяцев город, беспощадно уничтожающий, пишущий, не молчит. Мы одна страна, нам очень тяжело".

Напомним, Сумская рассказала о неожиданной находке в театре, связанной с Русланой Писанкой

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