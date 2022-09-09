Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", показала себе з дочкою та розповіла про великі зміни.

Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". А після початку війни зірка взялася за організацію благодійних вечорів, де збирає гроші на допомогу Україні. Разом із Ольгою працює також її колега Володимир Ярославський. Також пара вирішила написати книгу про українську кухню, про що повідомила після 24 лютого. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга розповіла про кардинальні зміни у житті.

"З Богом. Так завжди каже Верунчик, коли когось проводжає. Сьогодні провели нас. Ще один переїзд", - написала зірка.

"Вона сказала: "Ма, ми впораємося!". Така мала і така розумна ця дівчинка", - зазначила Ольга і додала, що переїжджатиме з Праги до Парижа.

"Ми шість місяців прожили в Празі під крилом у Ангела Ольги. Моя Шушу зустріла там своє кохання і залишилася. А ми з мадемуазель Віро рухаємося далі... кудись", - додала зірка.

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