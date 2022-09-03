Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская вспомнила о своем детстве и пожалела украинских детей.

Как пишет Politeka.net, известная украинская шеф-повар, а также судья "Мастер Шеф" с начала полномасштабной войны в Украине с дочерью переехала жить в Европу.

Совсем недавно Ольга Мартыновская отметила день рождения, ей исполнилось 33 года.

По этому случаю, в своем Insta-сторис Мартыновская показала архивные кадры, а также поделилась воспоминаниями о детстве.

«Это мой папа Петро стер пыль со старых семейных альбомов, как-то смонтировал видосик и довел меня истеричных слез…эти щеки такими красивыми сейчас мне кажутся…и мама такая молодая и нет войны», - сообщила украинка.

Ольга рассказала, что у нее было самое настоящее сельское и беззаботное детство.

И тут же вспомнила об украинских детях, которых лишили детства российские военные, которые пришли с войной на нашу землю.

«Я представляя наших деток украинских, которые через 10,20, 30… лет будут рассматривать свои детские фото… совсем другие. В подвалах, в разгромленных домах, в бегах, на могилах родителей…», - с печалью рассказала Мартыновская.

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