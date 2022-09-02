Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, а также судья "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где ведет активно страничку.

А в этот раз Мартыновская опубликовала фото, где позировала в бикини и мокрой блузе.

"Не смотря ни на что, у меня на тебя большие планы, моя жизнь! Люблю! Именно такое, какое имею - потому что мое, потому что единственное, потому что лучшее!

С любовью и молитвой в сердце благодарю вас, друзья, за приветствие и за то, что вы есть!️

Ваша Оля. 33 года", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С Днем рождения", "Мои поздравления! Желаю, чтобы все задуманное всегда сбывалось", "С днем рождения, Ольга!", "Женского счастья", "Олечка, мои поздравления", "C Днем рождения! Муравьи пробежали по телу от того, что у нас день рождения в один день, вдохновляюсь Вами, поздравляю", "Вы невероятная. Искренние поздравления".

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