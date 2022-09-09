Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений з танцівницею Вікторією, яка народила йому дочку Лізу. Зараз дівчинка вже навчається у другому класі, а днями стало відомо, що малеча захворіла. Але, як виявилося, це не завадило їй розпочати навчання на віддаленні. Вікторія вирішила показати, як Ліза займається уроками, опублікувавши нове фото у своєму Інстаграмі.
Маля сиділа за столом і щось робила в робочому зошиті з математики.
"Онлайн", - написала Вікторія у сторіс.
А на руці Лізи можна помітити тату, яку засвітила мама.
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"Доброго вечора. ЗСУ", - было написано на руке.
"А ви помітили напис на руці у Лізи. Поверніться в минуле сторіс, там добре видно...)))", - написала зірка, підігрівши інтерес до малюнка.
А до того Вікторія вітала Лізу, яка пішла до другого класу.
"Вже другий клас.
Завдяки нашим ЗСУ
ми можемо вчитися офлайн!
За півроку війни
якось загубилося почуття часу!
А сьогодні начебто оновилося.
Оновилося розуміння,
що за ці півроку,
наші діти стали дорослішими не просто на 6 місяців,
а на ціле почуття мудрості!", - написала зірка.
Нагадаємо, лихо трапилося з дочкою Ткача з "Квартал 95", дружина зірки поділилася
Також Politeka писала, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала дочку, що підросла, перед першим вересня .
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