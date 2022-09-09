Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений з танцівницею Вікторією, яка народила йому дочку Лізу. Зараз дівчинка вже навчається у другому класі, а днями стало відомо, що малеча захворіла. Але, як виявилося, це не завадило їй розпочати навчання на віддаленні. Вікторія вирішила показати, як Ліза займається уроками, опублікувавши нове фото у своєму Інстаграмі.

Маля сиділа за столом і щось робила в робочому зошиті з математики.

"Онлайн", - написала Вікторія у сторіс.

А на руці Лізи можна помітити тату, яку засвітила мама.

"Доброго вечора. ЗСУ", - было написано на руке.

"А ви помітили напис на руці у Лізи. Поверніться в минуле сторіс, там добре видно...)))", - написала зірка, підігрівши інтерес до малюнка.



А до того Вікторія вітала Лізу, яка пішла до другого класу.

"Вже другий клас.

Завдяки нашим ЗСУ

ми можемо вчитися офлайн!

За півроку війни

якось загубилося почуття часу!

А сьогодні начебто оновилося.

Оновилося розуміння,

що за ці півроку,

наші діти стали дорослішими не просто на 6 місяців,

а на ціле почуття мудрості!", - написала зірка.

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