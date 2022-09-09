Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория поделилась фотографией дочери, засветив ее тату на руке.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая родила ему дочь Лизу. Сейчас девочка уже учится во втором классе, а на днях стало известно, что малышка приболела. Но как оказалось, это не помешало ей начать учебу на удаленке. Виктория решила показать, как Лиза занимается уроками, опубликовав новое фото в своем Инстаграм.

Малышка сидела за столом и что-то делала в рабочей тетради по математике.

"Онлайн", - написала Виктория в сторис.

А на руке у Лизы можно заметить тату, которую засветила мама.

"Доброго вечора. ЗСУ", - было написано на руке.

"А вы заметили надпись на руке у Лизы. Вернитесь в прошлое сторис, там хорошо видно..)))", - написала звезда, подогрев интерес к рисунку.



А до этого Виктория поздравляла Лизу, которая пошла во второй класс.

"Уже второй класс.

Благодаря нашим ВСУ

мы можем учиться офлайн!

За полгода войны

как-то потерялось чувство времени!

А сегодня вроде бы обновилось.

Обновилось понимание,

что за эти полгода,

наши дети стали взрослее не просто на 6 месяцев,

а на целое чувство мудрости!!!", - написала звезда.

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