Як повідомляє Politeka.net , Ольга Цибульська активно веде соціальні мережі, розповідає про себе і хвалиться незвичайними образами в Інстаграм. Також артистка вирішила влаштувати шанувальникам сюрприз та представила довгоочікувану композицію.

Так, цього разу Оля Цибульська та CHILIBI представили трек "Сегодня", присвятивши його перемозі життя над страхом, а відеокліп – усім вимушеним переселенцям із країни. Це перша робота CHILIBI як виконавця після припинення співпраці з MONATIK.

"З цією піснею я відчуваю, що воскресла. Незважаючи на пекло, що несе війна, життя безперервно і щохвилини триває. Україна стала центром землі. Як серце, що кровоточить і плаче. Поки що. І це серце б'ється в кожному з нас. Тут і зараз", - висловилася артистка.

У мережі відреагували:

«Оля та Антон дякуємо за пісню та за емоції☺️🥲 наша країна прекрасна💙💛Як воно співпало, зі звільненням територій, цей трек прямо в ❤️; Вау 😍 круто !!!; Круууто! Вітаю ❤; Аж мурашки по всьому тілу!; Радість душі. 🔥❤️».

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.