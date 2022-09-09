Популярная ведущая и артистка изумила сменой образами в новом клипе, который сняла вместе с CHILIBI.

Как сообщает Politeka.net, Ольга Цибульская активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и хвастается необычными образами в Инстаграм. Также артистка решила устроить поклонникам сюрприз и представила долгожданную композицию.

Так, в этот раз Оля Цыбульская и CHILIBI представили трек "Сегодня", посвятив его победе жизнь над страхом, а видеоклип - всем вынужденным переселенцам из страны. Это первая работа CHILIBI как исполнителя после прекращения сотрудничества с MONATIK.

"С этой песней я чувствую, что воскресла. Несмотря на ад, несущий война, жизнь непрерывно и ежеминутно продолжается. Украина стала центром земли. Как кровоточащее и плачущее сердце. Пока. И это сердце бьется в каждом из нас. Здесь и сейчас", — высказалась артистка.

В сети отреагировали:

«Оля и Антон благодарим за песню и за эмоции☺️🥲 наша страна прекрасна💙💛Как оно совпало, с освобождением территорий, этот трек прямо в ❤️; Вау 😍 круто !!!; Крууууто! Приветствую❤; Аж мурашки по всему телу!; Радость души.🔥❤️».

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.