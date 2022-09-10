Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який став популярним завдяки перемозі на шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. А після початку війни Сергій активно розпочав концертну діяльність на вулицях, збираючи гроші на допомогу українським захисникам. Не забуває Сергій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Лазановський опублікував фото із тренажерної зали. Зірка стояв у майці перед дзеркалом, демонструючи результати.

"Зробить із вас квіточку", - написав Лазановський, відзначаючи свого тренера.

Варто зазначити, що Сергій уже півроку ходить до тренажерної зали і лише нещодавно вирішив взяти собі тренера. Як зазначив зірка, всі п'ять місяців пройшли даремно, адже він зовсім не правильно тренувався і даремно згаяв час.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський після вуличних концертів націлився на Червону площу.

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