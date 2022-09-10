Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который стал популярным благодаря победе на шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. А после начала войны Сергей активно занялся концертной деятельностью на улицах, собирая деньги на помощь украинским защитникам. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Лазановский опубликовал фото из тренажерного зала. Звезда стоял в майке перед зеркалом, демонстрируя результаты.

"Сделает из вас цветочек", - написал Лазановский, отмечая своего тренера.

Стоит отметить, что Сергей уже полгода ходит в тренажерный зал и только недавно решил взять себе тренера. Как отметил звезда, все пять месяцев прошли зря, ведь он совсем не правильно тренировался и зря потратил время.

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский после уличных концертов нацелился на Красную площадь

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