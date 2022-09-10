Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". Знаменитість виховує трьох дітей - 19-річну Машу, а також дівчинок Івана та Катю, які нещодавно відсвяткували шості дні народження. Після народження двійнят Маша з'їхала від батьків, тому з 15 років жила на орендованій квартирі з подружкою. Дочка Кравець виросла справжньою красунею і змалку займається танцями. Не забуває Маша про Інстаграм, де ділиться своїми успіхами в хобі, а також кадрами з особистого життя.
А цього разу Маша поділилася кадрами зі зйомок, які влаштувала Марта Адамчук. Маша приміряла кілька образів, включаючи сміливу цибулю у ботфортах та блузі.
"Незабаром буде багато краси з Мартою Адамчук", - написала Маша у публікації.
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