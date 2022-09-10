Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка встигає показати в соціальній мережі не лише цікаві новинки щодо своєї творчості. Артистка також не забуває про себе, часто ділиться яскравими кадрами у Сторі та говорить про своє життя.
«Ранок почався ідеально» - пише Злата під першими кадрами з розминки та подальшого тренування. Варто відзначити, що зірка займається спортом досить активно, а також часто ходить на стретчинг та ділиться своїм досвідом.
«Дівчатка, приділяйте увагу стретчингу. Ви навіть не уявляєте, наскільки він є важливим і корисним» - висловилася Злата під новими кадрами. Також артистка показала результати своїх занять.
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Співачка також активно висвітлює ситуацію щодо допомоги українським захисникам і часто влаштовує для них концерти. Нерідко кадри з виступів зірка показує у себе в Інстаграмі.
«Дякую вам, наші воїни, за кожен день у вільній країні 💙💛 #ЗСУ #Україна #війнаукраїні #військові #Лелека #українськамузика» - пише Злата.
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