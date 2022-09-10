Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая успевает показать в социальной сети не только интересные новинки, касающиеся своего творчества. Артистка также не забывает о себе, часто делится яркими кадрами в Стори и говорит о своей жизни.
«Утро началось идеально» - пишет Злата под первыми кадрами с разминки и последующей тренировки. Стоит отметить, что звезда занимается спортом довольно активно, а также часто ходит на стретчинг и делится своим опытом.
«Девочки, уделяйте внимание стретчингу. Вы даже не представляете, насколько он важный и полезный» - высказалась Злата под новыми кадрами. Также артистка показала результаты своих занятий.
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Певица также активно освещает ситуацию, касающуюся помощи украинским защитникам и часто устраивает для них концерты. Нередко кадры с выступлений звезда показывает у себя в Инстаграм.
«Спасибо вам, наши воины, за каждый день в свободной стране 💙💛 #ВСУ #Украина #войнаукраине #военные #Аист #украинскаямузыка» - пишет Злата.
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