Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" поділилася ефектним кадром у своєму блозі, вразивши виглядом із Вікторією Сміюхою на обкладинці чоловічого глянцю.

Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була протягом 15 років солісткою гурту "НеАнгели" разом із Вікторією Сміюхою. Але колектив припинив існування, а екс-колеги дуже сварилися публічно. А після початку війни Слава поїхала з дітьми до Нідерландів, де перебуває і зараз. Нині ж не відомо, чи помирилися Вікторія та Слава.

Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Камінська опублікувала сторіс, де згадала жарку фотосесію для чоловічого глянцю разом із Вікторією.

"НеАнгели. Речі скинуті, корони дома", - було написано на обкладинці.

"Немає більше в Україні", - написала Слава.

Варто зазначити, що легендарний чоловічий глянець закрився в Україні. Тож Слава і вирішила згадати, як позувала зі Сміюхою для цього журналу.

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