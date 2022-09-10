Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была на протяжении 15 лет солисткой группы "НеАнгелы" вместе с Викторией Смеюхой. Но коллектив прекратил существование, а экс-коллеги очень сильно разругались публично. А после начала войны Слава уехала с детьми в Нидерланды, где находится и сейчас. Сейчас же не известно, помирились ли Виктория и Слава.
Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Каминская опубликовала сторис, где вспомнила жаркую фотосессию для мужского глянца вместе с Викторией.
"НеАнгелы. Вещи сброшены, короны на месте", - было написано на обложке.
"Нет больше в Украине", - написала Слава.
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Стоит отметить, что легендарный мужской глянец закрылся в Украине. Поэтому Слава и решила вспомнить, как позироввала со Смеюхой для этого журнала.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" заинтриговала кадрами на фоне мусора
А еще Politeka сообщала, что стильная Каминская "застряла" в лифте с подружкой, фото
Также Politeka писала, что Каминская показала фото с ночной прогулки и наткнулась на критику