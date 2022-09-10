Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка зараз мандрує Японією і встигла знятися в новій фотосесії в Токіо. Також артистка зацікавила одразу кількома образами у дизайнерських сукнях.
Сукні від бренду Level Couture ідеально виглядали на фігурі Тіни, тоді як сама артистка вразила розкутістю перед камерою та впевненістю у новому стилі.
«Рожева сукня-сітка з об'ємними рукавами – це своєрідний фламінго від кутюр, який виражає граціозність та жіночність натури самої Тіни. Це наш спосіб показати, наскільки глибокий і заплутаний внутрішній світ кожної людини», - сказано в описі під кадрами.
«Як метелик ❤; Тіночка Кароль у цій сукні дуже приваблива; яка ж гарна та витончена» - пишуть шанувальники у відповідь.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Схоже, ЗСУ взяли в полон не звичайного "підполковника": хто такий генерал Сичовий
"Ніхто не був готовий до цього": Кухар чесно розповіла про труднощі на посаді директора балетного коледжу
Кума Дзідзьо Цибульська розлучається з чоловіком, якого нещодавно показала українцям: "Вибісили один одного..."
"Не так сталося, як гадалося": зірка "Євробачення" Руслана здивувала кадрами за кордоном
Раніше Тіна зауважила, що вперше за час війни їй вдалося прогулятися столицею, щоб зробити кілька кадрів із фотографом.
"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, за час війни. Незламні та непокорені", - описала свої враження Кароль.
Нагадаємо, Кароль на особистому відео зацікавила українців щоденником мрійниці
А ще Politeka повідомляла, що Кароль з бавовною в руках несподівано посміялася з росіян.
Також Politeka писала, що Кароль показала, як вона проводить час у Токіо насправді