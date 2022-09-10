Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка зараз мандрує Японією і встигла знятися в новій фотосесії в Токіо. Також артистка зацікавила одразу кількома образами у дизайнерських сукнях.

Сукні від бренду Level Couture ідеально виглядали на фігурі Тіни, тоді як сама артистка вразила розкутістю перед камерою та впевненістю у новому стилі.

«Рожева сукня-сітка з об'ємними рукавами – це своєрідний фламінго від кутюр, який виражає граціозність та жіночність натури самої Тіни. Це наш спосіб показати, наскільки глибокий і заплутаний внутрішній світ кожної людини», - сказано в описі під кадрами.

«Як метелик ❤; Тіночка Кароль у цій сукні дуже приваблива; яка ж гарна та витончена» - пишуть шанувальники у відповідь.

Раніше Тіна зауважила, що вперше за час війни їй вдалося прогулятися столицею, щоб зробити кілька кадрів із фотографом.

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, за час війни. Незламні та непокорені", - описала свої враження Кароль.

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