Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая сейчас путешествует по Японии и успела сняться в новой фотосессии в Токио. Также артистка заинтересовала сразу несколькими образами в дизайнерских платьях.
Платья от бренда Level Couture идеально смотрелись на фигуре Тины, тогда как сама артистка впечатлила раскованностью перед камерой и уверенностью в новом стиле.
«Розовое платье-сетка с объемными рукавами – это своеобразный фламинго от кутюр, который выражает грациозность и женственность натуры самой Тины. Это наш способ показать, насколько глубок и запутан внутренний мир каждого человека» - сказано в описании под кадрами.
«Как мотылек❤; Тиночка Кароль в этом платье очень привлекательна; какая же красивая и утонченная» - пишут поклонники в ответ.
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Ранее Тина подметила, что впервые за время войны ей удалось прогуляться по столице, чтобы сделать несколько кадров с фотографом.
"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, за время войны. Несокрушимые и непокоренные", — описала свои впечатления Кароль.
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.