Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська спортсменка з художньої гімнастики. Зірка навіть брала участь в Олімпійських іграх, де посіла третє місце у 2016 році. А кілька років тому Ганна наважилася піти на шоу "Танці зі зірками", де була улюбленицею Влада Ями, але перемогти їй не вдалося. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.
І цього разу Різатдінова вирішила поспілкуватися з шанувальниками.
"Задайте мені питання", - написала Різатдінова.
"Є якісь травми зі спорту, які ви відчуваєте і зараз?", - запитав фанат.
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"Якраз після великого спорту у мене почали виповзати всі травми. Меніски, грижі...", - зауважила Ганна.
"Яке тренування потрібно гімнастка робити вдома?" - запитав ще один фан.
"Вдома можна розтягуватися щоранку по 10 хвилин на кожну ногу. А також потрібно тренуватися під наглядом тренера", - написала Ганна.
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