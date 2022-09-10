Улюблениця Влада Ями з "Танців зі зірками" Ганна Різатдінова розповіла, як великий спорт позначився на ній.

Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська спортсменка з художньої гімнастики. Зірка навіть брала участь в Олімпійських іграх, де посіла третє місце у 2016 році. А кілька років тому Ганна наважилася піти на шоу "Танці зі зірками", де була улюбленицею Влада Ями, але перемогти їй не вдалося. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

І цього разу Різатдінова вирішила поспілкуватися з шанувальниками.

"Задайте мені питання", - написала Різатдінова.

"Є якісь травми зі спорту, які ви відчуваєте і зараз?", - запитав фанат.

"Якраз після великого спорту у мене почали виповзати всі травми. Меніски, грижі...", - зауважила Ганна.

"Яке тренування потрібно гімнастка робити вдома?" - запитав ще один фан.

"Вдома можна розтягуватися щоранку по 10 хвилин на кожну ногу. А також потрібно тренуватися під наглядом тренера", - написала Ганна.

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