Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також знаменитість любить спорт та допомагає українцям осягнути секрети шпагату. А нещодавно зірка захопилася ще й танцями біля пілона. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фотографії, де ділилася успіхами у пілона.
На фото Катя позувала на підборах та у міні-шортиках та топі. Зірка зробила кілька кадрів, вражаючи сміливістю.
"Мій коханий. Нарешті дійшла", - написала Катя і поставили смайлики-серця.
"Коли ти повністю виснажуєшся, вигораєш, ти стаєш непродуктивним взагалі... ти випадаєш на день-два, три, тиждень... І не можеш принести користь. Взагалі... Замість того, щоб щодня робити потроху. Я все це до чого веду. Ми всі військові. і кожний на своєму фронті. Кожен робить стільки, скільки може", - пише артистка.
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