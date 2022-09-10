Катя Никитина из "Женского квартала" в мини показала, как умеет у пилона, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также знаменитость любит спорт и помогает украинцам постичь секреты шпагата. А не так давно звезда увлеклась еще и танцами у пилона. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фотографии, где делилась успехами у пилона.

На фото Катя позировала на каблуках и в мини-шортиках и топе. Звезда сделала несколько кадров, впечатляя смелостью.

"Мой любимый. Наконец-то дошла", - написала Катя и поставили смайлики-сердечки.

Сообщалось, что Никитина рассказала о выгорании.



"Когда ты полностью истощаешься, выгораешь, ты становишься непродуктивным вообще… ты выпадаешь на день-два, три, неделю… И не можешь принести пользу. Вообще… Вместо того чтобы каждый день делать понемногу. Я все это к чему веду. Мы все военные и каждый на своем фронте. Каждый делает столько, сколько может", - пишет артистка.





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