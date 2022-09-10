Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка вирішила піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Зірка перемогла на проекті, але побудувати успішні стосунки парі не вдалося. Натомість Даша стала успішною українською блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграм. Там зірка ділиться своїми спортивними талантами та особистими кадрами.
А цього разу Даша у лосинах та топіці показала, як робить повітряний шпагат.
"Політ нормальний..." - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Дуже круто", "Велетенська розтяжка і ти Даша", "Так тримати, красуня", "Це вогонь", "Красуня.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова з яскравим макіяжем публічно висміяла своїх хейтерів.
А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" у червоній сукні похвалилася незвичайним виконанням мрії
А ще Politeka писала, що переможниця "Холсоятка" Ульянова показала, як виглядає зранку без макіяжу