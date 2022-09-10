Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая решила пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезда победила на проекте, но построить успешные отношения паре не удалось. Зато Даша стала успешной украинской блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. Там звезда делится своими спортивными талантами, а также личными кадрами.
А в этот раз Даша в лосинах и топике показала, как делает воздушный шпагат.
"Полет нормальный...", - написала звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Очень круто", "Обалденная растяжка и ты Даша", "Так держать, красотка", "Это огонь", "Красотка.
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