Даша Ульянова еще во время проекта "Холостяк" удивляла украинцев необычной формой губ, которую не стала исправлять даже после того, как гель заметно мигрировал. Не раз девушке писали об этом, однако она не реагировала на критику.

Вчера вечером оклонники были ошарашены, когда увидели ненакрашенное лицо Даши вблизи. Особое внимание привлекли чрезмерно большие губы модели. Многие написали, что Ульянова уже давно переборщила с уколами красоты, изуродовала изначальную форму губ и это даже выглядит пугающе.

В свою очередь Ульянова ответила в Стори и не стала стесняться в выражениях.

«Мадам Кривлякина в деле. И так, хейтеры. Сейчас совсем не время посылать кого-то в *опу, но я могу себе позволить. Идите именно туда! Я нравлюсь себе такой, с неидеальными губами, носом и тд. Поэтому, пожалуйста, начинайте с себя. Всегда» - ответила Даша.

Как можно заметить, после свалившейся на участницу проекта «Холостяк» Дашу Ульянову славы девушка активно привлекает внимание новых поклонников посредством соцсетей. И хотя отношения с Максом Михайлюком у нее не сложились, она не унывает, а скорее наоборот, сконцентрировалась на себе и своей популярности.

Так, у себя в Instagram блогерша разместила новое видео, на котором показала себя сначала без макияжа, а через мгновение – уже при полном параде с ярким мейкапом.

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