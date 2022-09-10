Дружина переможця "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла, як ставляться батьки чоловіка до неї.

Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин - відомий український співак, який прославився завдяки перемогам на "Голос. Діти" та "Голос країни". У знаменитості є дружина Іванна, яка на чотири роки старша за нього. Нещодавно у пари з'явився первісток - дочка Єлизавета. Іванна, як і зірковий чоловік, веде блог в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

А цього разу Іванна вирішила поговорити з фанами.

"Як Роми батьки відреагували, що ти старший за Романа?", - запитав фанат.

"До нашого знайомства таке собі ставлення було до мене та мого віку. А зараз все ок", - відповіла Іванна.

"Які симптоми вагітності були на твою дівчинку?", - запитав ще один фанат.

"Такі як у кожної вагітної. Нудота, голод, туалет кожні п'ять хвилин і бажання виспатися. А те, що в мене дівчинка, я відчула підсвідомо і почуття не підвело", - написала Іванна.

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина відверто розповідала про хворобу, яка наздогнала її.

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