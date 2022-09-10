Жена победителя "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна рассказала, как относятся родители мужа к ней.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который прославился благодаря победам на "Голос. Діти" и "Голос країни". У знаменитости есть жена Иванна, которая на четыре года старше него. Недавно у пары появился первенец - дочь Елизавета. Иванна, как и звездный супруг, ведет блог в Инстаграм, где делится всем интересным.

А в этот раз Иванна решила поболтать с фанами.

"Как Ромы родители отреагировали, что ты старше Романа?", - спросил фанат.

"До нашего знакомства такое себе отношение было ко мне и моему возрасту. А сейчас все ок", - ответила Иванна.

"Какие симптомы беременности были на девочку твою?", - спросил еще один фанат.

"Такие как у каждой беременной. Тошнота, голод, туалет каждые пять минут и желание выспаться. А то, что у меня девочка, я почувствовала подсознательно и чувство не подвело", - написала Иванна.

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