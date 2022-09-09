Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим. А цього разу Євген вирішив розповісти рецепт тосту з баклажаном.

"Тости з баклажанами. Ви хочете це, повірте. І буде вам так добре вихідними на сніданках, ну ваще. Тому що воно таке насичене, тости хрусткі, баклажан м'який. Аааааааааа. І вам дуже сподобається це готувати. Тому що там такий розмах. Таке почуття продуктів, така боягузливість, коротше, давайте вже робити.

Хліб підсушити. Баклажани тоненько нарізати та підсмажити. І потім розпочнеться гарне. Ви берете баклажани, кидаєте до них багато петрушки, часник і так рубайте все разом. Потім туди оливкову олію наливаєте, засипаєте італійські трави, сіль, перець і перемішайте ножем", - написав Клопотенко.

"Плюс петрушка там такі смисли відкриває, що вона обов'язкова. Потім баклажани викладаєте на тости, снідаєте та смачно запиваєте чаєм чи кавою. Це щось осіннє, тепле та затишне. Начебто ви поєдналися емоційно з локальним та сезонним, і ваше життя стало через це більш справжня та повна", - підсумував Євген.

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