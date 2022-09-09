Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз Евгений решил рассказать рецепт тоста с баклажаном.

"Тосты с баклажанами. Вы хотите это, поверьте. И будет вам так хорошо выходными на завтраках, ну ваще. Потому что оно такое насыщенное, тосты хрустящие, баклажан мягкий. Аааааааааа. И вам очень понравится это готовить. Потому что там такой размах. Таково чувство продуктов. Такая трусость. Короче, давайте уже делать.

Хлеб подсушить. Баклажаны тоненько нарезать и поджарить. И потом начнется красивое. Вы берете баклажаны, бросаете к ним много петрушки, чеснок и вот так рубите все вместе. Затем туда же оливковое масло наливаете, засыпаете итальянские травы, соль, перец и перемешайте ножом", - написал Клопотенко.

"Плюс петрушка там такие смыслы открывает, что она обязательна. Затем баклажаны выкладываете на тосты, завтракаете и вкусно запиваете чаем или кофе. Это что-то осеннее, теплое и уютное. Как будто вы соединились эмоционально с локальной и сезонной, и ваша жизнь стала из-за этого более настоящая и полная", - подытожил Евгений.

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