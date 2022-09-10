Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка зараз мандрує Японією, активно підтримує наших громадян і часто показує цікаві фото в мережі. Артистка намагається привернути увагу до своєї творчості різними способами.
Встигає Тіна Кароль також поспілкуватися з фанатами не лише на онлайн-зустрічах, а й за особистих розмов. Милий кадр із найменшим волонтером одразу привернув увагу, а сам образ Тіни сподобався українцям.
Артистка спокійно показує себе без макіяжу, ошатних образів та трендових прикрас, але при цьому виглядає так само привабливо:
"Молодша волонтер та її родина з яблучками з мого саду. Сорт "Слава Переможцю" - написала Тіна під кадрами.
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Також артистка зацікавила одразу кількома образами у дизайнерських сукнях. Сукні від бренду Level Couture ідеально виглядали на фігурі Тіни.
«Рожева сукня-сітка з об'ємними рукавами – це своєрідний фламінго від кутюр, який виражає граціозність та жіночність натури самої Тіни. Це наш спосіб показати, наскільки глибокий і заплутаний внутрішній світ кожної людини», - сказано в описі під кадрами.
Нагадаємо, Кароль на особистому відео зацікавила українців щоденником мрійниці
А ще Politeka повідомляла, що Кароль з бавовною в руках несподівано посміялася з росіян.
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