Тіна Кароль без яскравих нарядів та косметики показала, якою вона буває на зустрічах зі своїми шанувальниками.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка зараз мандрує Японією, активно підтримує наших громадян і часто показує цікаві фото в мережі. Артистка намагається привернути увагу до своєї творчості різними способами.

Встигає Тіна Кароль також поспілкуватися з фанатами не лише на онлайн-зустрічах, а й за особистих розмов. Милий кадр із найменшим волонтером одразу привернув увагу, а сам образ Тіни сподобався українцям.

Артистка спокійно показує себе без макіяжу, ошатних образів та трендових прикрас, але при цьому виглядає так само привабливо:

"Молодша волонтер та її родина з яблучками з мого саду. Сорт "Слава Переможцю" - написала Тіна під кадрами.

Також артистка зацікавила одразу кількома образами у дизайнерських сукнях. Сукні від бренду Level Couture ідеально виглядали на фігурі Тіни.

«Рожева сукня-сітка з об'ємними рукавами – це своєрідний фламінго від кутюр, який виражає граціозність та жіночність натури самої Тіни. Це наш спосіб показати, наскільки глибокий і заплутаний внутрішній світ кожної людини», - сказано в описі під кадрами.

Нагадаємо, Кароль на особистому відео зацікавила українців щоденником мрійниці

А ще Politeka повідомляла, що Кароль з бавовною в руках несподівано посміялася з росіян.

Також Politeka писала, що Кароль показала, як вона проводить час у Токіо насправді