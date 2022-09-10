Тина Кароль без ярких нарядов и косметики показала, какой она бывает на встречах со своими поклонниками.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая сейчас путешествует по Японии, активно поддерживает наших граждан и часто показывает интересные фото в сети. Артистка старается привлечь внимание к своему творчеству самыми разными способами.

Успевает Тина Кароль также пообщаться с фанатами не только на онлайн-встречах, но и при личных беседах. Милый кадр с самым маленьким волонтером сразу привлек внимание, а сам образ Тины понравился украинцам.

Артистка спокойно показывает себя без макияжа, нарядных образов и трендовых украшений, но при этом выглядит все так же привлекательно:

"Младшая волонтер и ее семья с яблочками из моего сада. Сорт "Слава Победителю"- написала Тина под кадрами.

Также артистка заинтересовала сразу несколькими образами в дизайнерских платьях. Платья от бренда Level Couture идеально смотрелись на фигуре Тины.

«Розовое платье-сетка с объемными рукавами – это своеобразный фламинго от кутюр, который выражает грациозность и женственность натуры самой Тины. Это наш способ показать, насколько глубок и запутан внутренний мир каждого человека» - сказано в описании под кадрами.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.