Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая сейчас путешествует по Японии, активно поддерживает наших граждан и часто показывает интересные фото в сети. Артистка старается привлечь внимание к своему творчеству самыми разными способами.
Успевает Тина Кароль также пообщаться с фанатами не только на онлайн-встречах, но и при личных беседах. Милый кадр с самым маленьким волонтером сразу привлек внимание, а сам образ Тины понравился украинцам.
Артистка спокойно показывает себя без макияжа, нарядных образов и трендовых украшений, но при этом выглядит все так же привлекательно:
"Младшая волонтер и ее семья с яблочками из моего сада. Сорт "Слава Победителю"- написала Тина под кадрами.
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Также артистка заинтересовала сразу несколькими образами в дизайнерских платьях. Платья от бренда Level Couture идеально смотрелись на фигуре Тины.
«Розовое платье-сетка с объемными рукавами – это своеобразный фламинго от кутюр, который выражает грациозность и женственность натуры самой Тины. Это наш способ показать, насколько глубок и запутан внутренний мир каждого человека» - сказано в описании под кадрами.
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.