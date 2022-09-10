Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ганна Саліванчук продовжує жити вдома разом із чоловіком та синами, не бажаючи збігати закордон, як багато інших зірок. Також Ганна відправила до першого класу сина та активно розповідає в Інстаграм про своє життя без прикрас.

Любить популярна виконавиця позитивним чином привернути увагу до себе. Вона розповідає про смачні рецепти, ділиться особистими проблемами чи інтригує цікавими образами.

Ганна нерідко наголошує на своїх формах і підкреслює у вбраннях те, що їй більше подобається. При цьому Саліванчук не перетинає межі і їй подобається більше інтригувати фанатів.

«Щось задумала, але скажу потім! Якщо ви думаєте, що здатні на щось, то ви маєте рацію! Якщо ви думаєте, що у вас не вийде, то ви теж маєте рацію! Або ви керуєте своїм днем, або він керує вами» - зробила висновок Анна з новими цитатами.

Ми також писали, а ртистка неодноразово зізнавалася, що любить готувати і регулярно ділиться з шанувальниками цікавими рецептами.

Так, у себе в Instagram Ганна розповіла про свої успіхи у приготуванні салату з телятини.

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