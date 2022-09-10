Ольга Сумська - відома українська актриса театру та кіно , яка з багатьма своїми колегами займається волонтерством і підтримує ЗСУ у боротьбі проти окупантів. На цей раз артистка бурхливо відреагувала на успішне просування українських військ за лінію оборони окупантів.

Як відомо, сьогодні на офіційному каналі СБУ офіційно підтвердили повернення міста під контроль України.

"Спецпризначенці ЦЗГ «А» СБУ в Куп'янську, яке було і завжди буде українським! Ми ​​звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Ідемо далі! Слава Україні!», — йдеться у повідомленні.

Актриса Ольга Сумська одразу відреагувала на радісну новину для кожного українця:

«Звільнено Куп'янська! Господи, наші захисники! Поклоняємось вам, рідні! 🙏🏻Наближаємо нашу ПЕРЕМОГУ!✊🏻 СЛАВА ССУ!🙏🏻🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - на емоціях написала Ольга.

Шанувальники одразу підтримали важливу новину: «Моє рідне місто моє рідне, повернулося додому! Слава ЗСУ! Слава нації! Господи, допоможи!; Слава Україні!; Слава ВСУ !!!!!!; Молодці! Наші герої !!!💙💛; Перемоги вам до кінця 🔥👏🙌Господи, допоможи, хлопці – ви молодці, ви найкращі!!!».

Також Ольга висловилася про звільнення Ізюма:

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