Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса театра и кино, которая с многими своими коллегами занимается волонтерством и поддерживает ВСУ в борьбе против оккупантов. В этот раз артистка бурно отреагировала на успешное продвижение украинских войск за линию обороны оккупантов.

Как известно, сегодня на официальном канале СБУ официально подтвердили возвращение города под контроль Украины.

"Спецназначенцы ЦСО «А» СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! Слава Украине!», — говорится в сообщении.

Актриса Ольга Сумская сразу отреагировала на радостную новость для каждого украинца:

«Освобожден Купянск! Господи, наши защитники !!! Поклоняемся вам, родные! 🙏🏻Приближаем нашу ПОБЕДУ!✊🏻 СЛАВА ССУ!🙏🏻🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - на эмоциях написала Ольга.

Поклонники сразу поддержали важную новость: «Мой родной город мой родной, вернулся домой! Слава ВСУ! Слава нации!!!; Господи, помоги!; Слава Украине!; Слава ВСУ!!!!!!; Молодцы! Наши герои!!!💙💛; Победы вам до конца🔥👏🙌Господи, помоги, ребята – вы молодцы, вы лучшие!!!».

Также Ольга высказалась об освобождении Изюма:

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