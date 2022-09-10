Як пише Politeka.net , Артем Фесько - відомий український виконавець, який прославився завдяки шоу "Україна має талант". Там підліток одразу ж вразив оперним голосом суддів та Сергій Притула відправив Артема у фінал. У підсумковому ефірі Фесько повторив успіх та став переможцем проекту. Тепер Артем є відомим блогером, за яким стежать тисячі українських фанатів. І переможець УМТ намагається їх не розчаровувати, адже постійно ділиться новими кадрами у блозі.

А цього разу зірка вирішила опублікувати кілька фото, показавши свою маму. Фесько стояв у куртці, позуючи перед дзеркалом. А на другому фото вже приєдналася і мати Артема - Тетяна.

"Мама", - написал Фесько.

"Син", – відповіла мама.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Крутишка типу", "Доброго дня. Артеме, моє вітання Україні та твоїй родині".

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