Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский исполнитель, который прославился благодаря шоу "Україна має талант". Там подросток сразу же впечатлил оперным голосом судей и Сергей Притула отправил Артема в финал. В итоговом эфире Фесько повторил успех и стал победителем проекта. Теперь Артем известный блогер, за которым следят тысячи украинских фанатов. И победитель УМТ старается их не разочаровывать, ведь постоянно делится новыми кадрами в блоге.
А в этот раз звезда решил опубликовать несколько фото, показав свою маму. Фесько стоял в куртке, позируя перед зеркалом. А на втором фото уже присоединилась и мама Артема - Татьяна.
"Мама", - написал Фесько.
"Сын", - ответила мама.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Крутышка типа", "Добрый день. Артем, мое приветствие Украине и твоей семье".
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