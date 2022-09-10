Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский исполнитель, который прославился благодаря шоу "Україна має талант". Там подросток сразу же впечатлил оперным голосом судей и Сергей Притула отправил Артема в финал. В итоговом эфире Фесько повторил успех и стал победителем проекта. Теперь Артем известный блогер, за которым следят тысячи украинских фанатов. И победитель УМТ старается их не разочаровывать, ведь постоянно делится новыми кадрами в блоге.

А в этот раз звезда решил опубликовать несколько фото, показав свою маму. Фесько стоял в куртке, позируя перед зеркалом. А на втором фото уже присоединилась и мама Артема - Татьяна.

"Мама", - написал Фесько.

"Сын", - ответила мама.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Крутышка типа", "Добрый день. Артем, мое приветствие Украине и твоей семье".

Напомним, победитель "Україна має талант" Фесько с короткой стрижкой удивил видом

Также Politeka сообщала, что победитель "Україна має талант" Фесько в бассейне впечатлил подтянутой фигурой

А еще Politeka сообщала, что победитель "Україна має талант" Фесько с новой прической удивил видом



