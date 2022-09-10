Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки проектам "Країна У", а також "Одного разу під Полтавою", а тепер став справжньою зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений із танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Дівчинка цього року вже пішла до другого класу та радує батьків своїми талантами. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим.
А цього разу дружина зірки вирішила відповісти на запитання фанів.
"Ви запитання, я відповідь...", - написала Вікторія Ткач.
"Як здоров'я у Лізи?", - Запитав фанат.
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"Залишився лише трохи нежить, а так все супер", - відповіла Вікторія та опублікувала фото доньки.
"У вас дуже хороша українська мова. Як удалося так швидко перейти", - запитав фанат.
"Безмежно дякую. Іноді розумію, що вже починаю думати українською. Мене це втішає", - зазначила Вікторія.
Нагадаємо, лихо трапилося з дочкою Ткача з "Квартал 95", дружина зірки поділилася
А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала дочку, що підросла, перед першим вересня .
Також Politeka писала, що дружина Ткача з "Квартал 95" порадувала українців, показавши танці дочки