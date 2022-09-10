Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря проектам "Країна У", а также "Одного разу під Полтавою", а теперь стал настоящей звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Девочка в этом году уже пошла во второй класс и радует родителей своими талантами. Виктория, как и звездный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.
А в этот раз жена звезды решила ответить на вопросы фанов.
"Вы вопрос, я ответ...", - написала Виктория Ткач.
"Как здоровье у Лизы?", - спросил фанат.
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"Остался только немного насморк, а так все супер", - ответила Виктория и опубликовала фото дочери.
"У вас очень хорошая украинский язык. Как удалось так быстро перейти", - спросил фанат.
"Безгранично благодарю.. Иногда понимаю, что уже начинаю думать на украинском. Меня это утешает", - отметила Виктория.
Напомним, беда случилась с дочерью Ткача из "Квартал 95", жена звезды поделилась
А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" показала подросшую дочь перед первым сентября
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