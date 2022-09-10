Українцям плюнули в обличчя: Козловський отримав орден від президента та нарвався на жорстку критику

Співак Віталій Козловський, який виступав у москві під час війни, а також підтримував сепаратистку Нелю Штепу, отримав орден від президента.

23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Володимир Зеленський нагородив орденами низку відомих артистів, волонтерів, спортсменів, політичних та інших діячів. Серед них опинилися друзі президента по "Квартал 95" а також співаки, серед яких і Віталій Козловський.

Українська співачка Анжеліка Рудницька в інтерв'ю Олені Берестенко нагадала, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в москві. Тому рішення про присвоєння ордену "За заслуги" ІІІ ступеня Віталію артистка назвала "плювком в обличчя українському народу".

"У 2018 році Віталій Козловський на День перемоги в москві виступав. Владу це не зупинило, і вони йому дали орден", – заявила Рудницька.

Зірка пригадала також, що в 2017 році Козловський поїхав з квітами зустрічати скандальну сепаратистку, екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, яка підтримувала окупантів. За фото з нею на співака тоді обрушився швал критики.

"За що їм дали ордени? Я вважаю, що українському суспільству плюнули в обличчя. Мені це вкрай неприємно. Якщо ми про це не будемо говорити, будемо вдавати, що ми цього не помічаємо, то ми не вивчили ніяких уроків. Поки ми не вивчимо уроків, ця війна не закінчиться", – наголосила співачка.

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