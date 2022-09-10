Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни". Зірка там був у команді Наді Дорофєєвої та зміг перемогти на проекті. А після початку війни Лазановський зайнявся активною концертною діяльністю просто на вулицях, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Лазановський вирішив показати свої результати занять у спортзалі. Зірка стояв перед дзеркалом топлес, вражаючи виглядом.

"Маленькими кроками до великої мрії", – написав Сергій.

"PS Щось трохи відреагуйте", - продовжив Лазановський.

Варто зазначити, що Лазановський вже довгий час тренується у спортзалі, але не було жодних результатів. А нещодавно Сергій зв'язався з тренером, завдяки чому його успіхи стали кращими.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський вразив краєвидом у гойдалці.

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