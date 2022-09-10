Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни". Звезда там был в команде Нади Дорофеевой и смог победить на проекте. А после начала войны Лазановский занялся активной концертной деятельностью прямо на улицах, собирая деньги на помощь Украине. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, а и личными кадрами.

А в этот раз Лазановский решил показать свои результаты занятий в спортзале. Звезда стоял перед зеркалом топлес, впечатляя видом.

"Маленькими шагами к большой мечте", - написал Сергей.

"P.S. Что-то немного отреагируйте", - продолжил Лазановский.

Стоит отметить, Лазановский уже долгое время тренируется в спортзале, но не было никаких результатов. А недавно Сергей связался с тренером, благодаря чему его успехи стали лучше.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский впечатлил видом в качалке

А еще Politeka сообщала, что победитель "Голос країни" Лазановский после уличных концертов нацелился на Красную площадь

Также Politeka писала, что победителя "Голос країни" Лазановського шокировал бардак после квартирантов, кадры