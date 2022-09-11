Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька - відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після початку війни практично одразу Даша поїхала з України до Німеччини до свого хлопця, якого раніше приховувала. Зірка і зараз перебуває у ФРН, де допомагає дізнатися про українську війну.
Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Петрожицька поділилася сторіс, де розмістила фотографію себе та кота.
"Я не зникла, просто захворіла", - написала зірка.
До цього знаменитість показала, як відпочила біля моря.
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А так.
Скажу вам чесно..якщо у вас є смог-робіть перезавантаження собі і набирайтеся сил для допомоги!
Кажуть, що насамперед потрібно самому дбати про себе. У моєму випадку, я сама про себе не дуже дбаю
Та я безмежно вдячна, що дбає про мене!", - написала Дарина.
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