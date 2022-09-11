Актриса Даша Петрожицька, зірка серіалу "Папік", розповіла, яке лихо з нею сталося в Німеччині і чому вона не виходила на зв'язок.

Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька - відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після початку війни практично одразу Даша поїхала з України до Німеччини до свого хлопця, якого раніше приховувала. Зірка і зараз перебуває у ФРН, де допомагає дізнатися про українську війну.

Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Петрожицька поділилася сторіс, де розмістила фотографію себе та кота.

"Я не зникла, просто захворіла", - написала зірка.

До цього знаменитість показала, як відпочила біля моря.

А так.

Скажу вам чесно..якщо у вас є смог-робіть перезавантаження собі і набирайтеся сил для допомоги!

Кажуть, що насамперед потрібно самому дбати про себе. У моєму випадку, я сама про себе не дуже дбаю

Та я безмежно вдячна, що дбає про мене!", - написала Дарина.





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