Актриса Даша Петрожицкая, звезда сериала "Папик", рассказала, какая беда с ней произошла в Германии и почему она не выходила на связь.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Папик". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны практически сразу Даша уехала из Украины в Германию к своему парню, которого до этого скрывала. Звезда и сейчас находится в ФРГ, где помогает узнать об украинской войне.

Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Петрожицкая поделилась сторис, где разместила фотографию себя и кота.

"Я не пропала, просто приболела", - написала звезда.

До этого знаменитость показала, как отдохнула у моря.

"А так.

Скажу вам честно..если у вас есть смог-делайте перезагрузку себе и набирайтесь сил для помощи!

Говорят, что в первую очередь нужно самому заботиться о себе. В моем случае, я сама о себе не очень забочусь

Да я безгранично благодарна, что заботится обо мне!", - написала Дарья.





Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая показала, как борется за Украину, пребывая в Германии

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