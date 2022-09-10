Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Крістіна зізналася, скільки зараз важить, розповівши у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостячка" та "Холостяк". Знаменитість одружений на красуні Христині, яка йому народила трьох дітей – Івана, Дмитра та Олександра. Пара при цьому не приховує, що не має наміру зупинятися і хоче ще більше дітей, а саме мінімум одну дівчинку. Христина, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила поговорити із фанатами.

"Маю час поговорити тут із вами", - написала зірка.

"Яка у вас вага?", - Запитав фанат.

"Я розповідала, що за час війни одужала на 6 кг - заїдала стрес. Вага стояла на місці, а зараз, коли повернулися до Києва, відразу ж скинула 3 кг. Ще трохи залишилося. Тепер треба підключати спорт, бо трохи зробила паузу, а без нього – ніяк”, – написала Крістіна.

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