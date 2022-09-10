Известный украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина являются одной из образцовых пар в шоу-бизнесе. Однако и у них все не всегда гладки и без ссор супруги не обходятся.
В своих Instagram-сторис жена Григория Решетника устроила традиционную рубрику "вопрос-ответ". Провокационных вопросов от интернет-пользователей не пришлось долго ждать. Так, один из фолловеров спросил Кристину, бывают ли у нее ссоры с мужем.
Сначала девушка ответила вопросом на вопрос: «Ну как с ним можно ссорится?» и показала фото супруга с букетом цветов.
Но потом всё же решила ответить честно.
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«Конечно, что бывают – мы же нормальные люди».
Кристина уверена, что конфликты в семье - это неотъемлемая часть нормальных отношений.
«Они должны быть, для меня – это индикатор, что мы не «амебы» в отношениях, каким один на одного всё равно», - объяснила супруга Решетника.
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