Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостячка" и "Холостяк". Знаменитость женат на красотке Кристине, которая ему родила троих детей - Ивана, Дмитрия и Александра. Пара при этом не скрывает, что не собирается останавливаться и хочет еще больше детей, а именно минимум одну девочку. Кристина, как и звездный муж, ведет активно блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила поговорить с фанатами.

"Имею время поговорить тут с вами", - написала звезда.

"Какой у вас вес?", - спросил фанат.

"Я рассказывала, что за время войны поправилась на 6 кг - заедала стресс. Вес стоял на месте, а сейчас, когда вернулись в Киев, сразу же скинула 3 кг. Еще немного осталось. Теперь нужно подключать спорт, ибо немного сделала паузу, а без него - никак", - написала Кристина.

Напомним, жена ведущего Решетника честно рассказала о ссорах с мужем

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего Решетника расплакалась и показала причину своих слез

Также Politeka писала, что жена Решетника изумила украинцев ультрамодным образом в коротеньких шортиках