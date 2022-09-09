Жена ведущего Григория Решетника - Кристина Решетник появилась перед камерой в эффектном клетчатом костюме.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Григория Решетника - Кристина Решетник продолжает удивлять пользователей сети смелыми образами. Она приняла участие в стильной съемке, продемонстрировав необычайно модный и элегантный клетчатый наряд.

Видео, на котором она показала свой наряд, Кристина опубликовала в своем Instagram.

Кристина Решетник надела короткие шортики с высокой талией и удлиненный пиджак с накладными карманами в классическую шотландскую клетку серого цвета, а также белый облегающий топ.

Дополнили образ бежевые лоферы на устойчивом каблуке, черная сумочка с длинным ремешком, а также комплект изысканных украшений. Макияж она ипользовала едва заметный, а длинные волосы распустила по плечам.

Пользователи сети просто влюблены в чувство стиля Кристины Решетник. Под фото они выразили свое восхищение стильным "луком" жены ведущего Григория Решетника.

"Очень красива. Гриша счастливчик. Прекрасный выбор жены", "Красавица", "Очень красивая и очаровательная", "Вы просто божественно красивая) каждый раз любуюсь вашими фото, настоящий идеал красоты и утонченности", "Красотка, классный прикид", - писали в комментариях.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

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