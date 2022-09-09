Так, на кадрах из эмоционального видео Кристина Решетник показала, как пожилые люди возле подъезда жилого дома встречают наших бойцов.

Как сообщает Politeka.net, 6 месяцев под оккупацией россиян. 6 месяцев ожиданий и надежд и наконец – жители Балаклеи встретили украинских защитников. Слезы и объятия местных тронули не только защитников, но и жену известного телеведущего Григория Решетника. Свою реакцию Кристина Решетник показала на странице Instagram.

Так, на кадрах из эмоционального видео Кристина Решетник показала, как пожилые люди возле подъезда жилого дома встречают наших бойцов. Женщины обнимают и целуют бойцов ВСУ. Многие из них плачут, также предлагают накормить защитников.

"Когда увидела это видео - слезы. Как жители Балаклеи встречали наших военных. Какая это боль. Что сделали россияне с нашей страной и нашии людьми. Женщины спрашивают: "У нас оладушки остались, мальчики, будете?". Ну вот, как этот народ можно победить? Да никогда!", - подписала кадры Кристина Решетник.

Стоит отметить, что военные радостно идут на контакт с местными жителями Балаклеи в Харьковской области. Разумеется, они тоже невероятно рады, что освободить поселок удалось. Один из защитников традиционно бросил на землю символику врага и встал на нее ногами.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

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