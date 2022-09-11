Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої, з якою розійшовся після початку війни. У цей же час розлучилися їхні найкращі друзі - Даша та Михайло Кацуріни. Пізніше стало відомо, що Надя відпочивала з Мишком у Барселоні, а потім узагалі підтвердила стосунки з ним. Дантес почав часто з'являтися з Дашею, а днями пара зізналася, що теж разом. Зараз Кацуріна перебуває в Польщі і зазначала, що сумує за новим коханим.
Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Володимир засвітився із зірковою подружкою. Як можна побачити, Дантес непогано проводить час із блогеркою Дашею Кубиком, яка дуже популярна в ТікТок.
"Тут багато нових каламбурів від нас із Дашею Кубик", - написав Дантес.
"Ми вже година як у Львові. І досі не бачили жодного Лева", - сказав Володимир, жартуючи.
Даша ж пожартувала, що на знаку намальовано бігти, а вона чомусь стоїть на місці.
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Нагадаємо, екс-дружину нового хлопця Дорофєєву Кацуріну з Дантесом вивели на чисту воду.
А ще Politeka писала, що Дантеса рознесли за жарт про Дорофєєва та її коханця, співак спробував виправдатися
Також Politeka повідомляла, що Дантес та Дорофєєва досі не розлучилися, співак назвав причину