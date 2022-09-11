Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и бывший муж Нади Дорофеевой, с которой разошелся после начала войны. В это же время развелись их лучшие друзья - Даша и Миша Кацурины. Позже стало известно, что Надя отдыхала с Мишей в Барселоне, а потом и вовсе подтвердила отношения с ним. Дантес же начал часто появляться с Дашей, а на днях пара призналась, что тоже вместе. Сейчас же Кацурина находится в Польше и отмечала, что скучает по новому любимому.
Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир засветился со звездной подружкой. Как можно увидеть, Дантес неплохо проводит время с блогеркой Дашей Кубик, которая очень популярна в ТикТок.
"Тут много новых каламбуров от нас с Дашей Кубик", - написал Дантес.
"Мы уже час как во Львове. И по сей момент не видели ни одного Льва", - сказал Владимир, подшучивая.
Даша же подшутила, что на знаке нарисовано бежать, а она почему-то стоит на месте.
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Напомним, экс-жену нового парня Дорофеевой Кацурину с Дантесом вывели на чистую воду
А еще Politeka писала, что Дантеса разнесли за шутку о Дорофеевой и ее любовнике, певец попытался оправдаться
Также Politeka сообщала, что Дантес и Дорофеева до сих пор не развелись, певец назвал причину